Indian Army's Western Command Validates Indigenous 100 km Kharga Chakra EW-Resilient UAV At Mahajan Range
The Indian Army's Western Command validated the indigenous 100 km-range Kharga Chakra EW-resilient fixed-wing UAV at Mahajan Field Firing Range, highlighting advancements in contested electromagnetic operations.
Developed by Chennai start-ups and Deep Strikers Eagle, this platform supports self-reliance under Aatmanirbhar Bharat. Lt Gen Manoj Kumar Katiyar witnessed the trial, aligning with the Army's Decade of Transformation for indigenous tech integration.
Southern Command leads drone ecosystem development, field-testing indigenous systems during Exercise Trishul for surveillance, precision strikes, and EW roles. These modular drones excel in endurance and contested conditions, fostering industry collaboration via Drone Hubs with Corps of EME.
Kharga Corps advances hybrid systems like Rooster for versatile missions, post-Operation Sindoor drone strikes. Efforts include fast-tracking FPV kamikaze drones and MoUs for scaled production, reducing import reliance. Vayu Samanvay-II exercise tested large-scale drone-counter drone ops in forward areas.
