Vector Technics Advances Indigenous Drone Propulsion Systems
Hyderabad-based Vector Technics is at the forefront of developing fully indigenous propulsion and power electronics solutions for India’s rapidly growing drone industry. The company’s mission revolves around designing and manufacturing high-performance components built entirely within India, aligning closely with the nation’s drive toward technological self-reliance in aerospace and unmanned systems.
Its core product portfolio includes advanced Brushless DC (BLDC) motors, precision-engineered Electronic Speed Controllers (ESCs), and Power Distribution Boards (PDBs).
These systems are optimised for reliability, energy efficiency, and compatibility with a broad range of unmanned platforms, from fixed-wing drones to multirotor configurations. Vector Technics also produces specialised generators and integrated propulsion modules combining motor, ESC, and propeller units for simplified assembly and reduced payload weight.
A defining feature of the company’s philosophy is its focus on “building from the ground up in India”. This commitment ensures complete control over design, materials, and production processes, enhancing scalability and trust in deployed systems. The company has incorporated robust in-house manufacturing capabilities, such as powder coating and component finishing, allowing for precise quality assurance and minimal dependence on foreign inputs.
Vector Technics’ propulsion systems are designed to meet international airworthiness and performance benchmarks, ensuring durability and maintainability under demanding operational conditions. The emphasis on reparability and lifecycle cost effectiveness directly supports the need for sustainable fleet management within India’s expanding drone ecosystem.
Recent product developments include propulsion units like the 6008 motor, tailored for fixed-wing VTOL drones, and larger 80mm variants suitable for heavy-lift applications. With its growing production infrastructure, Vector Technics is positioning itself as a key domestic supplier of reliable drone propulsion technologies, supporting both commercial and defence-grade unmanned platforms.
Vector Technics Drone Propulsion Product Range
|Component
|Model
|Key Specifications
|Target Application
|Distinct Features
|BLDC Motor
|6008 Series
|Diameter: 60 mm; KV Rating: ~320 KV; Power Output: up to 1.2 kW
|Fixed-wing VTOL drones
|High torque-to-weight ratio, optimised for endurance flights
|BLDC Motor
|80 mm Motor
|Diameter: 80 mm; KV Rating: ~200–250 KV; Continuous Power: 1.8–2.5 kW
|Heavy-lift UAVs and logistics drones
|Enhanced thrust generation, integrated cooling for extended duty cycles
|Electronic Speed Controller (ESC)
|VT-SC Series
|Input Range: 6S–12S LiPo; Continuous Current: 60–120 A
|Multirotor and hybrid drones
|Integrated telemetry, regenerative braking compatibility
|Power Distribution Board (PDB)
|V-PDB Module
|Voltage: up to 48 V; Current: 60–120 A
|Multirotor payload systems
|Compact design with integrated overcurrent protection
|Generator Module
|VG-Gen Unit
|Output: 500–1200 W; Weight: ~0.9 kg
|Hybrid petrol-electric UAVs
|Continuous power output with low-noise operation
|Motor-ESC-Propeller Combo
|VT-Fusion Series
|Custom-rated for aircraft thrust requirements
|Small and mid-size UAVs
|Modular design enabling simplified drone integration
IDN (With Agency Inputs)
No comments:
Post a Comment